Coldiretti: sicurezza e lavoro, un impegno per l’agricoltura del metapontino

“È fondamentale promuovere un contesto di lavoro equo e sicuro per tutti gli operatori”.

E’ il messaggio lanciato dalla Coldiretti che a Policoro ha organizzato un incontro di grande rilevanza, in collaborazione con l’Ispettorato territoriale del lavoro, dedicato alla sicurezza e al lavoro agricolo.

L’evento si è tenuto in una località centrale per il mondo agricolo della fascia ionica e del metapontino, un’area di eccellenza per le produzioni ortofrutticole. Durante l’incontro, sono stati trattati temi cruciali per garantire condizioni di lavoro sicure e il rispetto delle normative vigenti nel settore.

“La sicurezza e il rispetto delle normative sono essenziali per un’agricoltura sostenibile – ha dichiarato Pietro Bitonti, presidente di Coldiretti Matera – è fondamentale che ogni lavoratore sia protetto e che le imprese rispettino le regole per garantire un settore più equo e competitivo”.

Per Luca Celestino, direttore di Coldiretti Matera, l’Ispettorato territoriale del lavoro “dimostra un forte impegno nel dialogo e nel confronto con le aziende agricole, affrontando tematiche operative che le nostre imprese vivono quotidianamente.

Questo tipo di confronto è essenziale per garantire l’applicazione corretta delle normative e per sostenere le imprese in modo concreto”.