Cerimonia inaugurale di Matera “Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”: queste le modifiche alla viabilità

In occasione della cerimonia inaugurale di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, in programma venerdì 20 marzo 2026, il Comune di Matera ha disposto una disciplina temporanea della circolazione e della sosta veicolare nelle aree interessate dagli eventi celebrativi.

La cerimonia inaugurale vedrà la partecipazione di autorità nazionali e internazionali, oltre a numerosi cittadini e visitatori.

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e assicurare adeguati livelli di sicurezza, il Comune, alla luce delle indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e su richiesta della Questura, ha previsto una serie di limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta nelle zone del centro cittadino interessate dagli eventi, che si svolgeranno da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Pascoli, con momenti culminanti negli antichi Rioni Sassi.

Le principali disposizioni per il 20 marzo prevedono:

Divieto di transito per autocarri oltre 7,5 tonnellate e veicoli che trasportano merci pericolose dalle ore 13:00 alle ore 22:00 su tutte le strade del centro abitato (con esclusione delle aree artigianali PAIP 1 e PAIP 2).

Divieto di sosta con rimozione dalle ore 12:00 in Via Gattini (tratto tra Vico T. Tasso e il civico 20), eccetto veicoli delle Forze dell’Ordine.

Divieto di transito e sosta dalle ore 13:00 in, Via Lucana (tra Via Lupo Protospata e Via Don Minzoni), Via Roma (versante sud), Via XX Settembre (tra Via Roma e Via Lucana), Via De Sariis.

Limitazioni nella ZTL Centro (Via Scotellaro, Via del Corso, Via Beccherie, Via e Piazza Duomo, Piazza del Sedile, Via e Piazza San Francesco) dalle ore 15:00, con divieto di transito e sosta anche per autorizzati e residenti.

Divieto di transito e sosta dalle ore 15:00 in Via Duni e Via Ridola (tra Piazza Pascoli e Via Casalnuovo).

Divieto di sosta dalle ore 16:00 nel piazzale antistante Palazzo di Città, riservato ai veicoli delle autorità partecipanti alla cerimonia.

Divieto di transito e sosta dalle ore 16:00 alle ore 23:00 in Via Madonna delle Virtù, Via Bruno Buozzi e Piazza San Pietro Caveoso.

Ulteriori misure riguardano:

la sospensione delle operazioni di carico e scarico merci nella ZTL Centro e ZTL Sassi tra le 15:00 e le 17:00,

l’estensione dell’orario della ZTL Sassi fino alle ore 23:00 e attivazione della ZTL Casalnuovo dalle ore 16:00,

modifiche alla circolazione in Via Casalnuovo, con chiusure e temporanea istituzione del doppio senso in alcuni tratti,

sospensione degli stalli di sosta a pagamento nelle aree interessate dai divieti.

Durante la manifestazione la circolazione sarà deviata su percorsi alternativi indicati dal personale di servizio.

La società Miccolis S.p.A., concessionaria del trasporto pubblico urbano, potrà effettuare variazioni temporanee di percorsi e fermate.

Sono esclusi dai divieti i veicoli delle Forze dell’Ordine, di emergenza e soccorso, nonché quelli dei servizi di informazione autorizzati dall’autorità di pubblica sicurezza.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti con anticipo, collaborando per il buon esito di una giornata che segna l’avvio ufficiale di un anno di grande valore culturale e internazionale per la città.