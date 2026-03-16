A Matera workshop per artigiani, imprenditori e professionisti che desiderano migliorare l’organizzazione dei documenti aziendali grazie agli strumenti digitali. I dettagli

Martedì 17 Marzo 2026 alle ore 19.00 presso la sede di CNA Matera, in Via degli Aragonesi 26/A, si terrà un workshop dedicato alla trasformazione digitale delle imprese, dal titolo “Gestione documentale integrata: CRM & archiviazione cloud”.

L’incontro è pensato per artigiani, imprenditori e professionisti che desiderano migliorare l’organizzazione dei documenti aziendali e ottimizzare i processi interni grazie agli strumenti digitali.

Durante il workshop verranno illustrate soluzioni innovative per la gestione documentale integrata, che permettono di digitalizzare, archiviare e organizzare i documenti direttamente dai dispositivi multifunzione, integrandoli con sistemi CRM e piattaforme cloud.

L’obiettivo è mostrare concretamente come la digitalizzazione possa aiutare le aziende a:

ridurre il tempo impiegato nella ricerca dei documenti;

migliorare la sicurezza e la tracciabilità delle informazioni;

accedere ai file in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo;

ridurre costi, sprechi di carta e spazio fisico.

Grazie all’utilizzo di tecnologie come il riconoscimento OCR e l’archiviazione in cloud, i documenti diventano facilmente ricercabili e condivisibili, garantendo al tempo stesso elevati standard di sicurezza e controllo degli accessi.

Il workshop rappresenta un’occasione per approfondire i vantaggi della digitalizzazione e scoprire strumenti concreti per rendere il proprio business più efficiente e competitivo.

La partecipazione è aperta alle imprese del territorio interessate a innovare i propri processi aziendali e a intraprendere un percorso di trasformazione digitale.