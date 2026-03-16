Il Sindaco di Bernalda riceve il nuovo Questore della Provincia di Matera, Dott. Della Cioppa: al via un dialogo sui temi della sicurezza e della collaborazione. I dettagli

Questa mattina il Sindaco del Comune di Bernalda ha incontrato il nuovo Questore della Provincia di Matera, Dott. Davide Della Cioppa, in un cordiale momento di presentazione e primo confronto istituzionale, a seguito della recente nomina.

L’incontro è stato occasione per avviare un dialogo sui temi della sicurezza e della collaborazione tra istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra l’amministrazione comunale e la Questura nell’interesse della comunità.

Al nuovo Questore della Provincia di Matera vanno i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di una proficua collaborazione al servizio del territorio e dei cittadini.