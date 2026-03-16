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Il Sindaco di Bernalda riceve il nuovo Questore della Provincia di Matera, Dott. Della Cioppa: al via un dialogo sui temi della sicurezza e della collaborazione. I dettagli

16 Marzo 2026

Questa mattina il Sindaco del Comune di Bernalda ha incontrato il nuovo Questore della Provincia di Matera, Dott. Davide Della Cioppa, in un cordiale momento di presentazione e primo confronto istituzionale, a seguito della recente nomina.

L’incontro è stato occasione per avviare un dialogo sui temi della sicurezza e della collaborazione tra istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra l’amministrazione comunale e la Questura nell’interesse della comunità.

Al nuovo Questore della Provincia di Matera vanno i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di una proficua collaborazione al servizio del territorio e dei cittadini.