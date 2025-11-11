“C’è Posto per Te” a Matera: lavoro e opportunità per i cittadini della Basilicata

È arrivata a Matera, in Piazza Vittorio Veneto, la tappa lucana del tour nazionale “C’è Posto per Te”, promosso da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Truck itinerante ha portato sul territorio informazione, orientamento e servizi operativi per avvicinare i cittadini al mercato del lavoro, con una particolare attenzione a giovani e donne.

Nel corso dell’iniziativa, che si concluderà mercoledì 12 novembre, verranno proposte numerose attività interattive in presenza, ad accesso libero e su prenotazione: informazione, orientamento, workshop operativi, laboratori pratici, role-playing, incontri con esperti di selezione, iniziative di educazione digitale, attività per studenti e seminari tematici rivolti agli operatori dei Centri per l’Impiego e agli stakeholder.

Presso spazi dedicati in Piazza Vittorio Veneto si sono svolti momenti di recruiting con imprese presenti per colloqui di selezione.

Presenti 360 studenti delle scuole medie superiori che hanno partecipato alle attività sul truck, alle sessioni di escape room e al gioco degli scacchi. La Regione ha inviato comunicazioni a 33.000 disoccupati con patto GOL.

Ad oggi si contano 565 candidati per 1.000 posizioni vacanti, riferibili a 110 profili professionali individuati da 16 aziende, con oltre 3.000 colloqui individuali previsti. Il percorso dedicato agli studenti sul digitale e sull’intelligenza artificiale, realizzato in collegamento da remoto su LIM, ha coinvolto 25 scuole, 313 classi del terzo, quarto e quinto anno, per un totale di 7.800 alunni. Coinvolti inoltre 400 disoccupati nel percorso EDO e 42 operatori dei Centri per l’Impiego della Regione Basilicata nelle attività seminariali.

I dati del mercato del lavoro in Basilicata restituiscono un quadro in netto miglioramento. Nel II trimestre 2025 gli occupati sono 193 mila, in crescita di 5 mila unità rispetto allo stesso trimestre del 2024 (+2,8%). tasso di occupazione sale di 2,2 punti percentuali dal 55,3% al 57,5% mentre disoccupati (15-74 anni) risultano pari a circa 12 mila, in diminuzione di circa 6 mila unità rispetto al II trimestre 2024 (-32,8%), con il tasso di disoccupazione che scende dall’8,1% al 5,5%. Gli inattivi sono 131 mila, in diminuzione di circa 3 mila e 500 unità (-2,6%). Il tasso di inattività diminuisce di 0,6 punti percentuali (39,6% nel II trimestre 2024 contro 39% nel II trimestre 2025). In particolare, i giovani Neet sono circa 10 mila unità, in diminuzione di circa 5 mila unità rispetto al secondo trimestre 2024.

“Questa iniziativa conferma la centralità delle politiche attive del lavoro e la necessità di rendere i servizi pubblici sempre più accessibili, capillari e in grado di rispondere concretamente ai bisogni delle persone e delle imprese. Con “C’è Posto per Te” vogliamo avvicinare le istituzioni ai cittadini, portando informazione qualificata, orientamento professionale e strumenti operativi direttamente nei territori, in un’ottica di prossimità e collaborazione.

Il nostro obiettivo è creare un punto di contatto reale e immediato tra chi cerca lavoro e chi lo offre, rafforzando quel legame fondamentale tra comunità locali, sistema produttivo e rete dei servizi per l’impiego.

Questa iniziativa rappresenta un passo ulteriore verso la costruzione di un modello di politiche attive più moderno, efficace e inclusivo, in cui l’ascolto dei territori e la personalizzazione degli interventi diventano elementi centrali. C’è Posto per Te non è solo un progetto di informazione, ma un modo concreto per sostenere la crescita di un mercato del lavoro più dinamico, equo e partecipato, dove ogni cittadino possa sentirsi accompagnato nel proprio percorso professionale.

I dati della Basilicata descrivono un contesto in evoluzione positiva, che evidenzia come il lavoro sinergico tra istituzioni, territori, centri per l’impiego e sistema produttivo stia contribuendo a migliorare i livelli occupazionali e a ridurre la disoccupazione, in particolare tra giovani e donne. Sono segnali incoraggianti, che confermano l’efficacia di un approccio integrato e la validità di un investimento continuo nelle competenze, nell’orientamento e nella qualità dei servizi.

Il nostro impegno resta quello di consolidare un sistema occupazionale capace di generare risultati misurabili e duraturi, promuovendo al tempo stesso inclusione, pari opportunità e uno sviluppo del mercato del lavoro più equo e innovativo“. È quanto ha dichiarato Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia.

“La Regione Basilicata – sottolinea l’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Formazione Francesco Cupparo – partecipa con entusiasmo a C’è Posto per Te, forte dei risultati importanti del ‘Piano Attuativo Regionale (PAR)’ del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) con un impegno di spesa di 30,3 milioni di euro: al primo semestre dell’anno sono stati avviati in attività regionali di orientamento e formazione 7.968 allievi. C’è Posto per te, quindi, si innesta perfettamente con il lavoro che stiamo mettendo in campo e con gli obiettivi che vogliamo raggiungere entro fine 2025: per il target 1 i beneficiari Gol sono stimati in 9.613 di cui 7.210 ‘figure vulnerabili’;

per il target 2 i beneficiari Gol coinvolti in attività di formazione 3.653 e quelli coinvolti in attività di formazione per il rafforzamento delle competenze digitali 1.442.

La Regione – continua Cupparo – ha adottato un approccio orientato al miglioramento continuo, individuando tempestivamente le criticità e introducendo soluzioni operative e organizzative per superarle.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi assegnati, saranno introdotte azioni complementari al programma Gol quali ad esempio: misure di incentivazione all’occupazione, all’autoimprenditorialità, nonché azioni a supporto dei percettori di ammortizzatori sociali. In particolare, sono stati già predisposti strumenti/dispositivi a valere su risorse PO FSE+, nello specifico: l’avviso pubblico “BASILAVORO”, che prevede incentivi per l’occupazione e una premialità per le aziende che hanno assunto uno o più beneficiari GOL; l’avviso pubblico “BASILAUREATI”, che ha riservato parte delle risorse per coloro che assumono anche laureati rivenienti dai Percorsi GOL; l’avviso per i Cassintegrati per coloro che sono a rischio di disoccupazione.

È stato inoltre pubblicato l’avviso pubblico “AIUTI ALLE IMPRESE COSTITUITE DA 0-24 MESI” a valere su FESR FSE+ 2021-2027 che mira a: Sostenere gli investimenti iniziali delle nuove imprese. Promuovere la crescita sostenibile e la competitività delle PMI. Creare posti di lavoro nelle PMI”. Conclude l’assessore.

“Siamo lieti di accogliere a Matera il tour itinerante promosso da Sviluppo Lavoro Italia, – ha sottolineato Antonio Nicoletti, Sindaco di Matera – un’iniziativa di grande valore che offre ai nostri giovani strumenti concreti per orientarsi nel mondo del lavoro e costruire il proprio futuro.

La partecipazione e l’interesse dei giovani confermano quanto sia importante investire in formazione e competenze. I dati della Basilicata ci incoraggiano: diminuiscono i neet e cresce il numero degli occupati, segno che il nostro territorio sta rispondendo con energia alle sfide del cambiamento.

Matera vuole continuare a essere un punto di riferimento per le buone pratiche di sviluppo e inclusione lavorativa“.