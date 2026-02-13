Carri allegorici, maschere, festa e tradizione: a Montescaglioso esplosione di colori per il Carnevale

Dopo il primo weekend di festa che ha inaugurato ufficialmente l’edizione 2026 del Carnevale Montese tra la consegna delle chiavi alla Mascotte e le prime spettacolari sfilate dei carri allegorici, l’entusiasmo in città non si ferma.

Il programma riprende con il secondo weekend di eventi, pronto a regalare nuove emozioni tra musica, tradizione, spettacoli e momenti dedicati a grandi e bambini, fino al gran finale di martedì 17 febbraio.

Il calendario degli eventi riprende sabato 14 febbraio alle 17:30 in viale Kennedy con l’apertura del Villaggio del Carnevale, in attesa dell’arrivo dei carri allegorici che partiranno da via Santa Lucia alle 18:30. Alle 21 in viale la serata sarà animata da un dj set con la partecipazione di Dino Brown, Rudeejay e Header.

Domenica 15 febbraio alle 10 in via Santa Lucia la sfilata delle Mascotte e dei carri. Alle 12:30 in piazza Roma show brasiliani, mentre alle 16 viale Kennedy riapre il Villaggio del Carnevale con spettacoli, street food, installazioni in cartapesta e circo con animazione Disney.

Alle 20 si terrà la finale del Concorso Maschere Baby con mascotte Disney. Seguirà alle 20:30 il dj set by De Xenia e Rossella Dipierro, con il gran finale che vedrà la partecipazione della guest star Cristiano Malgioglio. Lunedì 16 febbraio sarà dedicato alla tradizione popolare.

A partire dalle 19 si svolgeranno eventi a tema: il corteo nuziale tradizionale U Zit e a Zit, il corteo nuziale baby, la cerimonia del matrimonio civile.

Il gran finale è in Pro loco locale e dei gruppi Cumblumend e lo sfascio della pignata. Alle 21 in viale Kennedy si terrà il concerto della Futura Band Live.

Il gran finale è in programma per martedì 17 febbraio con il carnevalone.

Alle 6 prenderà il via la sfilata a cura della Pro loco locale e dei gruppi spontanei. Alle 12.00 in piazza Roma e previsto il raduno dei gruppi con le scenate finali. Alle 18.00 in viale Kennedy il pubblico potrà assistere ad un suggestivo Laser Show, seguito alle 18.30 dalla sfilata dei carri. Alle 21 in viale Kennedy si terrà il tradizionale funerale di carnevale e la pira ardente ,a cura dell’ associazione La Lampa.

A partire dalle 22 si svolgeranno le prenotazioni ufficiali ,unite a una selezione musicale a cura di dj locali con animazione .

Dalle 22.00 il carnevale 2026 si concluderà con il dj set di Rocco Delicio e Konfucio voice per una serata Back to ’90 e 2000

Anche quest’anno il Carnevale di Montescaglioso ha partecipato al bando del Ministero della Cultura per il riconoscimento tra i Carnevali Storici d’Italia, ottenendo un ottimo punteggio, seppur con un contributo ridotto a causa del taglio dei fondi. Importante il sostegno della Regione che ha assegnato 40mila euro.

Il presidente dell’associazione Carnevale Montese, Matias Montemurro, ha illustrato il percorso organizzativo intrapreso spiegando come l’associazione abbia guidato anche la parte artistica, con l’obiettivo di aumentare l’internazionalità degli ospiti e l’identità contemporanea della manifestazione. Presentate anche le quattro squadre in gara e i temi dei carri: l’associazione “Matti da Saldare” con il tema “Sogno nel cassetto”; l’associazione “Ragazzi Fuori” con il tema “Respira”; l’associazione “I Maghi della Cartapesta” con il tema “Leoni da tastiera”; l’associazione “La Capa Gira” con il tema “Cultura e tradizione popolare… un paese da esplorare”.

La giuria ufficiale è composta da Massimiliano Burgi, Irma Perniola e Francesco Porcari membro del cda della Film Commission. Il sindaco Vincenzo Zito ha sottolineato il valore del lavoro svolto da chi realizza i carri allegorici e il forte senso di comunità che caratterizza il Carnevale montese.