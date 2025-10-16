Campionato italiano veterani di Calciobalilla: l’ASD Matera Sport Tradizionali sale sul podio. Complimenti!

Si è svolto ad Anagni (FR) nella splendida location della Michelangelo Events il campionato Italiano a squadre FIGEST di Calciobalilla.

5 i titoli assegnati durante tutto l’arco della manifestazione: Serie A, serie B, Serie C, femminile e veterani.

Ed è proprio nel campionato veterani che la regione Basilicata ha ben figurato grazie alla presenza dell’ASD Matera Sport Tradizionali, capitanata dal pisticcese Nicola Favale, che a suon di gol è riuscita a portare a casa un prezioso terzo posto, nonostante un livello di gioco generale altissimo.

Un ennesimo piazzamento di tutto rispetto da parte del capitano Nicola Favale che durante tutta la carriera ha fatto incetta di piazzamenti che lo ergono tra i più vincenti nel panorama nazionale del calciobalilla.

Nicola Favale nelle vesti di capitano ha voluto ringraziare tutta la squadra Materana e in particolare i suoi compagni Summa Vito, Cerone Biagio, De Salvo Biase, Loccioni Luigi, Lancia Domenico e Bairo Sergio.