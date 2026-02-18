Campionati della Cucina Italiana: la Basilicata è medaglia d’oro! Congratulazioni ai nostri cuochi

“La medaglia d’oro conquistata dal Team Basilicata ai Campionati della Cucina Italiana è un risultato che rende orgogliosa tutta la Basilicata: premia la competenza dei nostri cuochi e rafforza il valore delle filiere regionali quando qualità e responsabilità sociale camminano insieme».

Lo dichiara l’Assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, commentando la vittoria ottenuta ai Campionati della Cucina Italiana organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi nell’ambito di Beer&Food Attraction, presso la Fiera di Rimini.

Cicala sottolinea:

“Ringrazio il Presidente nazionale della FIC, Rocco Pozzulo, e l’Unione Regionale Cuochi Lucani con il presidente Antonio Zazzerini per il lavoro e l’impegno di squadra che hanno reso possibile questo traguardo.

La presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a conferma dell’attenzione istituzionale verso la cucina italiana e la centralità del Made in Italy, anche alla luce del recente riconoscimento UNESCO della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

La Basilicata vince quando mette in rete professionalità, produzioni certificate e modelli di inclusione come l’agricoltura sociale.

Questo oro è un segnale positivo per i territori, per le imprese e per chi ogni giorno lavora per dare valore alla nostra identità”.