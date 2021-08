Caldo record al Sud con temperature africane di 47-48 °C! Ecco le previsioni per Matera

Arriva l’anticiclone africano verso l’Italia centro-meridionale e con esso la quarta ondata di calore della stagione.

Si attendono punte di 47-48 °C al Sud.

In Basilicata, la persistente ondata di calore vedrà temperature massime localmente vicine ai 40°C in comuni come Policoro, punte di 35-37°C altrove.

Ma che tempo ci aspetta su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 11 Agosto, avremo in prevalenza poco nuvoloso per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 35°C, la minima di 25°C.

Giovedì 12 Agosto avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 33°C, la minima di 24°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

