Biblioteca Stigliani, il Presidente della Provincia di Matera torna a chiedere “un’azione concreta da parte della Regione Basilicata”

La Biblioteca “T. Stigliani” Matera è un punto di riferimento culturale fondamentale per Matera e per l’intera Basilicata.
Per garantirne il futuro, il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, ha chiesto un’azione concreta da parte della Regione Basilicata.
A giudizio del Presidente:
“la mancanza di finanziamenti specifici e strutturali è un problema urgente.
Sono necessari circa 600.000 euro all’anno solo per i servizi essenziali, fondi che, sebbene promessi, non sono ancora stati erogati.
Il numero dei dipendenti è drasticamente calato da 40 a sole 10 unità. Per questo, abbiamo pensato a una convenzione con l’Università della Basilicata per assumere nuove figure professionali come i bibliotecari.
L’edificio che ospita la biblioteca ha problemi di umidità che mettono a rischio i libri, alcuni dei quali di grande valore.
Per affrontare questi problemi e rilanciare la biblioteca, ribadisco l’appello a tutta la politica regionale, confidando in una risoluzione imminente a partire dall’incontro previsto con il Presidente Bardi il 26 settembre.
La cultura è di tutti.
Insieme possiamo garantire un futuro alla Biblioteca Stigliani”.