Bernalda si prepara a salutare l’estate con un appuntamento speciale. Ecco l’iniziativa

Bernalda si prepara a salutare l’estate con un appuntamento speciale, tra musica, arte, cultura e promozione territoriale.

Il 7 settembre, in Corso Italia, andrà in scena la “Festa di Fine Estate”, evento organizzato da CEA Bernalda e Metaponto, realtà che da oltre dieci anni promuove cultura e territorio, con il patrocinio gratuito del Comune di Bernalda e la collaborazione del GAL Start 2020 e di Barket.

La manifestazione prenderà il via nel pomeriggio con uno spazio dedicato ai giovani talenti locali.

Protagonista sarà la fotografa Laura Lapenna (Lois) con la mostra “I volti di giù”: un racconto in bianco e nero fatto di sguardi, rughe, sorrisi appena accennati e silenzi intensi.

I suoi scatti restituiscono i volti del centro storico, un omaggio a chi lo vive quotidianamente e ne custodisce l’anima.

Alle 22:00 il palco sarà invece affidato al cantautore bernaldese Andrea Vena, classe 2004, che guiderà una band composta da Nicola Santalucia (tastiere), Mattia Gigliola Sessa (batteria), Kevin Ramaglia (chitarra), Silvio Pece (basso), Bernardo D’Elia (tastiere), Pasquale Spina (chitarra) e Aris Volpe (percussioni).

Un concerto pensato per coinvolgere il pubblico con le più belle canzoni della musica italiana, tra emozioni e divertimento.

Ad aprire la serata musicale sarà RAYAN, giovane e talentuoso cantautore e rapper bernaldese, classe 2012.

Non mancheranno inoltre proiezioni di immagini dedicate al centro storico di Bernalda, per sottolineare ancora una volta il legame tra la festa e le radici del territorio.

La “Festa di Fine Estate” si annuncia dunque come un’occasione per vivere insieme un momento di comunità, tra arte, musica e memoria.

Un saluto all’estate, ma soprattutto un inno alla cultura e alla bellezza di Bernalda.

Di segutio la locandina con i dettagli.