Bernalda, Giovanni tra i migliori manager del Sud Italia!

Ancora una volta, Bernalda brilla nel panorama nazionale grazie al talento e alla dedizione di uno dei suoi cittadini.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Alla semifinale Centro-Sud del Premio Giovane Manager, organizzata da Federmanager a Brindisi, Giovanni Prisco di Bernalda, Direttore Operations di JRS Silvateam Ingredients, è stato premiato tra i migliori 10 manager del Sud Italia, ottenendo il titolo di Silver Manager.

Un risultato che riempie d’orgoglio tutta la comunità bernaldese, simbolo di come dalle realtà del nostro territorio possano nascere eccellenze riconosciute a livello nazionale.

Il Premio Giovane Manager – che quest’anno aveva come tema NEXT (New Ethics for Transformation) – ha voluto valorizzare il ruolo dell’etica nella leadership, riconoscendo in Giovanni Prisco l’esempio di un manager lucano preparato, innovativo e legato alle proprie radici.

Con grande emozione, Giovanni Prisco ha dedicato il suo premio ai giovani della Basilicata e di Bernalda, invitandoli a credere nel proprio territorio, a non arrendersi e a vedere nella propria comunità un punto di forza.

Il Comune di Bernalda esprime la sua più sincera felicitazione e gratitudine a Giovanni Prisco, esempio di professionalità, impegno e amore per la propria terra.

Un risultato che onora Bernalda e che conferma come, da qui, possano nascere storie di eccellenza, talento e orgoglio lucano”.