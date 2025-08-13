Bernalda: al via l’obiettivo di dotare tutto il territorio comunale di una segnaletica chiara e funzionale. L’intervento in corso

Il Comune di Bernalda ha avviato l’intervento di Toponomastica delle strade rurali, con l’obiettivo di dotare tutto il territorio comunale di una segnaletica chiara e funzionale.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Siamo partiti dalle contrade Gaudella, Scorzone, Demanio e Spineto: qui sono già in corso le installazioni di cartellonistica adeguata — sulle vie pubbliche con cartelli stradali e, per gli accessi privati, con cartelli in stile numero civico.

L’intervento proseguirà progressivamente fino a coprire tutte le contrade di Bernalda.

Importante: trattandosi di un progetto in evoluzione, non è richiesto ai cittadini alcun adempimento.

Non sarà necessario effettuare variazioni anagrafiche né modifiche catastali.

Per eventuali suggerimenti o segnalazioni, è possibile scrivere all’indirizzo:

patrimoniobernalda@pec.it

Un passo importante per rendere il nostro territorio più ordinato, accessibile e sicuro per tutti”.