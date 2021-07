Basilicata: vietato lavorare nelle ore più calde! Ecco a chi è rivolta la nuova ordinanza di Bardi

Il presidente della giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, ha emanato in data odierna l’ordinanza n. 33, pubblicata sul Bur, avente ad oggetto il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole sull’intero territorio lucano nelle aree interessate dallo svolgimento di attività nel settore agricolo, in coerenza con la mappa del rischio “Workclimate” elaborata dall’Inail (www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta).

Fino al 31 agosto non si potrà lavorare tra le ore 12:30 e le 16:00 nei giorni in cui, sul portale dell’Inail dedicato, per i lavoratori esposti al sole e con attività fisica intensa risulterà un rischio alto.

Il Governatore ha dichiarato:

“Un provvedimento di civiltà che risponde anche a una sollecitazione della Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità di Basilicata, Margherita Perretti, che ringrazio per la sensibilità e il lavoro svolto”.

