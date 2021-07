Nel materano l’ultimo saluto al Professor Fortuna: per lui meriti e riconoscimenti in Italia e negli Stati Uniti!

Si sono celebrati a Cirigliano (MT) i funerali del prof. Giuseppe Fortuna, storico dirigente dell’Associazione dei Lucani in Usa.

In piazza IV Novembre una delegazione Regione e della Commissione Regionale Lucani nel mondo, con Gonfalone e Bandiera, hanno salutato lo Scrittore che aveva espresso la volontà di riposare in terra lucana.

Scrive Pietro Simonetti:

“Si tratta di una scelta inusuale per la comunità lucana sparsa nei continenti di circa 1,2 milioni.

Fortuna oltre ad impegnarsi nelle organizzazioni e nella Commissione di regionale per oltre trent’anni ha insegnato in Università americane e prodotto saggi e letteratura dell’emigrazione molto importanti.

Uno dei testi parla proprio della piazza IV novembre di Cirigliano dove riceverà l’ultimo saluto dei sui concittadini

La vasta letteratura sui migranti prodotta in tanti anni da Giuseppe fornisce gli elementi per conoscere le condizioni di vita e di lavoro di tante persone che hanno scelto di partire per trovare lavoro oppure per lasciare, specialmente dopo la seconda guerra mondiale, la grave condizione di miseria che si era determinata.

Fortuna affronta anche le modificazioni importanti avvenute negli ultimi 70 anni in Basilicata e nella stessa Cirigliano.

Affronta con un taglio sociologico innovativo il tema demografico e dello spopolamento fornendo analisi e proposte per un diverso e migliore uso delle risorse umane e territoriali.

In un momento caratterizzato da importati discussioni sui flussi migratori di nuovo tipo occorre rileggere gli scritti di Fortuna per recuperare il rapporto con la realtà e per affermare l’ideazione e la programmazione di interventi anche inediti per un piano del lavoro ed il ripopolamento”.

