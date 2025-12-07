Basilicata: tantissimi auguri a nonna Anna per i suoi 101 anni!

Anna Cascini ha spento 101 candeline lo scorso 5 dicembre nella casa di riposo Sant’Antonio di Fardella, circondata dall’affetto di operatori, amici e concittadini.

Un traguardo straordinario, che racconta un secolo di vita attraversato da sacrifici, cambiamenti e tanti piccoli grandi gesti quotidiani.

Nel giorno del suo compleanno, la “nonnina” di Fardella è stata festeggiata con una semplice ma calorosa cerimonia, fatta di sorrisi, ricordi e commozione.

I 101 anni di Anna sono un patrimonio di memoria e saggezza che appartiene a tutti: alle nuove generazioni, che possono scoprire nel suo sguardo la forza e la dignità di chi ha attraversato tempi difficili, e a quanti ogni giorno ritrovano in lei un esempio di tenacia e dolcezza.

A nonna Anna vanno gli auguri più sinceri, con l’auspicio che possa continuare a donare la sua presenza e il suo sorriso ancora a lungo.