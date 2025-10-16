Basilicata: sospeso questo autovelox! Ecco fino a quando

Novità per un autovelox alle porte di Potenza.
Il Comando della Polizia locale del Comune di Potenza informa che, a partire dalle ore 07.00 del 15 ottobre 2025, l’attività di rilevazione automatica della velocità della postazione autovelox installata sulla SS7 VAR. B di Contrada Varco d’Izzo verrà sospesa fino alle ore 16.00 del 31 Gennaio 2026, salvo diverse disposizioni di Anas S.p.A, stante la cantierizzazione ed il completamento dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra il Km 466+550 ed il Km 468+300 – 1° Stralcio.