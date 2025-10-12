Basilicata, rubano in vari supermercati! Ecco l’intervento della Polizia

La Polizia di Stato ha denunciato due cittadini di nazionalità romena, residenti fuori provincia, resisi responsabili di furto in supermercati del capoluogo potentino.

Gli Agenti della Squadra Volante, durante lo svolgimento del servizio di controllo del territorio, hanno notato una donna aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un supermercato potentino.

La stessa, accortasi della presenza del personale di Polizia, si è diretta in maniera repentina presso un’autovettura nera, parcheggiata nei pressi del supermercato, dove ad attenderla c’era un uomo.

La pattuglia ha proceduto, dunque, all’identificazione dei soggetti a bordo del veicolo e ha constatato la presenza di precedenti specifici per furto a carico della donna.

Pertanto, gli operatori hanno proceduto ad un’ispezione sommaria dell’auto, all’esito della quale, sono stati rivenuti numerosi prodotti alimentari e cosmetici, per un valore di circa 400 euro.

I successivi accertamenti hanno permesso di acclarare che, la merce rinvenuta, proveniva da tre diversi supermercati e che la coppia non aveva alcun titolo di acquisto che ne giustificasse il possesso.

Per quanto sopra l’uomo e la donna sono stati denunciati alla competente A.G..

Le indagini sono ancora in corso e gli indagati sono considerati presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.

Attesa la gravità dell’accaduto e considerato che la presenza dei due nella città di Potenza, fosse collegata unicamente alla commissione di reati, il Questore di Potenza ha emesso a loro carico due fogli di via obbligatori e divieto di ritorno nel capoluogo.