Basilicata: “Per 200 lavoratori a rischio il diritto alla pensione”. La richiesta

“Con una interrogazione scritta al Presidente Bardi e una nota ai Parlamentari lucani abbiamo ritenuto di sollecitare la risoluzione di una incresciosa problematica che da molti anni sta interessando circa duecento tra lavoratrici e lavoratori appartenenti alla platea ex L.S.U. (Lavoratori Socialmente Utili) che hanno prestato servizio in maniera non continuativa presso l’Ente Parco Nazionale del Pollino tra il 18.12.1995 e il 30.06.2001”.

Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che aggiunge:

“Dagli estratti contributivi rilasciati dall’Inps si evince infatti che l’Ente Parco ha provveduto a inviare comunicazione all’Istituto previdenziale per il solo periodo 1998 – 30.06.2001, e non per quello compreso tra il 18.12.1995 e il 1998, nonostante richieste di regolarizzazione e solleciti da parte degli interessati, a oggi rimasti tutti senza riscontro.

Una vicenda che per molti di queste lavoratrici e lavoratori rischia di pregiudicare il diritto alla pensione, trattandosi di periodi contributivi necessari a tale fine.

Pertanto considerata la complessità, la delicatezza e l’importanza della problematica, abbiamo chiesto al Presidente Bardi e ai Parlamentari tutti di intraprendere presso i competenti Ministeri ogni utile iniziativa al fine di verificare nel più breve tempo possibile questa incongruenza.

Una vicenda su cui da tempo sono impegnate le organizzazioni sindacali, e sollevata in questi giorni anche dagli onorevoli Amendola e Sarracino attraverso una specifica interrogazione parlamentare, che desideriamo ringraziare per l’interessamento”.