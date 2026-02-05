Basilicata, nuova allerta meteo della Protezione Civile

Un’ulteriore perturbazione atlantica, in arrivo dalle coste francesi sul Mar Mediterraneo occidentale, interesserà l’Emilia-Romagna e gran parte delle regioni centro-meridionali dell’Italia, andando a determinare una fase perturbata con piogge diffuse, in estensione da ovest verso est, associate ad un rinforzo della ventilazione, prevalentemente dai quadranti occidentali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla notte di oggi, giovedì 5 febbraio, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio in estensione a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici.

I fenomeni saranno localmente accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Attesi, inoltre, dalle prime ore di domani, venerdì 6 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Marche, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.