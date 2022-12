Basilicata: “necessario rilanciare gli screening di prevenzione oncologica”! La richiesta

Questa mattina la Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, insieme alla Commissaria Angela Lavalle, ha incontrato l’assessore alla Salute della Regione Basilicata, Francesco Fanelli, per fare il punto dello stato dell’arte delle politiche sanitarie attinenti alla salute femminile ed affrontare eventuali criticità emerse.

“La CRPO ha evidenziato, come già fatto più volte in passato, la necessità di rilanciare gli screening di prevenzione oncologica, che ancora non hanno avuto la ripresa attesa nel post-Covid.

E’ stata sottolineata, inoltre, l’importanza di una campagna di comunicazione e promozione degli screening, che aumenti la consapevolezza dell’importanza della prevenzione e l’adesione agli inviti da parte della popolazione.

Altra richiesta della CRPO la realizzazione di percorsi di prevenzione primaria e diagnosi precoce per le forme ereditarie del tumore della mammella e dell’ovaio, da assicurare a tutte le persone sane ma a rischio, per causa eredo-familiare o per una predisposizione accertata di tipo familiare.

In queste situazioni i test diagnostici vanno individuati come LEA, garantendo la gratuità con codici di esenzione che consentano un monitoraggio gratuito”.

Ha evidenziato la presidente della CRPO, Margherita Perretti:

“Occorre certificare un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) che garantisca l’evidenza scientifica, e che sia esteso a tutto il territorio regionale per le cure di prossimità, garantendo una rete oncologica regionale.

Si è discussa dell’importanza di una legge regionale sui disturbi del comportamento alimentare data la necessità, nonostante la presenza del Centro di Chiaromonte, di garantire un’assistenza territoriale, per il principio della prossimità delle cure, e di programmare una campagna di informazione nelle scuole ed un’adeguata formazione degli operatori sanitari sull’intero territorio regionale”.

Considerata la rilevanza e la complessità delle tematiche relative alla salute delle donne, la Presidente Perretti e la Commissaria Lavalle hanno avanzato la richiesta di un tavolo tematico da convocare periodicamente per monitorare la situazione in Regione, rilevare criticità ed avanzare proposte.

Infine, alla sollecitazione della Presidente Perretti circa la ripresa dei lavori dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori, l’Assessore Fanelli ha risposto con una pronta convocazione dell’organismo per la prossima settimana”.a

