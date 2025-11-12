Basilicata, idonei concorsi regionali: “Al via le assunzioni”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Segretario Generale Regionale UIL FPL Basilicata, Verrastro Giuseppe:

“La UIL FPL, insieme alle RSU e alla RSA della Regione Basilicata, comunica la firma della preintesa del contratto decentrato per il personale regionale.

Dopo una trattativa lunga e articolata ma sempre costruttiva, è stato raggiunto un accordo che riconosce e valorizza il lavoro dei dipendenti regionali, aprendo la strada a ulteriori miglioramenti nei prossimi confronti contrattuali.

Tra i risultati più significativi figura la progressione economica orizzontale (PEO) per il 2025, un passo avanti importante nel riconoscimento della professionalità e della crescita del personale regionale.

La UIL FPL ha inoltre ottenuto l’ampliamento della platea dei destinatari e un incremento delle risorse destinate alle specifiche responsabilità, garantendo maggiore equità e una valorizzazione più diffusa delle diverse funzioni.

Sul fronte del welfare integrativo è stata istituita una delegazione dedicata che si occuperà di analizzare e sviluppare le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di migliorare il benessere lavorativo e i servizi a favore del personale.

È stato inoltre chiarito che i buoni pasto saranno erogati nel secondo mese successivo alla maturazione, risolvendo così le incertezze che si erano verificate in passato.

Grande attenzione è stata riservata al personale della Protezione Civile, per il quale la UIL FPL ha ribadito la necessità di un adeguato riconoscimento del lavoro svolto, in particolare per le attività effettuate nei giorni festivi.

Poiché i lavoratori hanno già diffidato l’Amministrazione per il mancato pagamento delle prestazioni rese, il sindacato aprirà una vertenza specifica a loro tutela.

L’Amministrazione ha inoltre comunicato l’arrivo di tre geometri aggiuntivi e di ulteriori unità di personale provenienti dagli interpelli interni, un primo segnale di rafforzamento degli organici e di attenzione alle esigenze operative del settore, ma occorre fare di più per questo settore.

Un’altra buona notizia riguarda le assunzioni: saranno infatti scorse le graduatorie degli idonei e sono già partite le PEC per completare le procedure che consentiranno di assumere il personale entro la fine dell’anno, e comunque non oltre il 16 dicembre.

Si tratta di un risultato importante, fortemente richiesto dalla UIL FPL, che consentirà di rafforzare ulteriormente gli uffici regionali e dare risposte concrete al bisogno di stabilità e continuità amministrativa.

La UIL FPL ha inoltre ricordato che, con il nuovo contratto collettivo delle Funzioni Locali, gli enti locali hanno la possibilità di incrementare le risorse economiche destinate sia al fondo delle risorse decentrate (art. 79, comma 2, lett. c del CCNL 16.11.2022) sia alle retribuzioni di posizione e risultato delle Elevate Qualificazioni (EQ) (art. 16, comma 6), fino a un massimo complessivo dello 0,22% del monte salari.

Questo incremento serve a potenziare il numero di EQ e a garantire maggiori risorse economiche per valorizzare figure professionali che svolgono ruoli di alta responsabilità ma non dirigenziali.

Sul tema delle indennità la UIL FPL ha ottenuto un ampliamento della platea dei beneficiari.

Per il Servizio Biblioteca è stato confermato l’aumento dell’indennità, mentre per il personale che effettua sopralluoghi esterni l’importo passa da 6 a 10 euro per ogni uscita, a riconoscimento dell’impegno e della responsabilità di queste attività.

La UIL FPL esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti, frutto di un lavoro negoziale costante e determinato, sempre orientato alla tutela dei diritti dei lavoratori regionali.

Allo stesso tempo, il sindacato continuerà a seguire con attenzione tutte le questioni ancora aperte, a partire dal pieno riconoscimento del lavoro svolto nella Protezione Civile, vigilando affinché gli impegni assunti trovino rapida e completa attuazione”.