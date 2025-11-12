Basilicata, Graduatorie regionali: presentata una proposta di legge per la proroga. Ecco cosa prevede

“Dopo un lavoro di ascolto e confronto in Prima Commissione, nel quale abbiamo audito le organizzazioni sindacali e il Comitato degli idonei, oggi ho presentato una proposta di legge che prevede la proroga di un anno delle graduatorie dei concorsi pubblici regionali e sub-regionali in scadenza nel 2025“.

Lo dichiara il Presidente della Prima Commissione consiliare, Francesco Fanelli, che continua:

“La proposta mira ad assicurare la possibilità di utilizzare le graduatorie vigenti per un’ulteriore annualità, in attesa di eventuali nuovi concorsi, evitando così di disperdere competenze e professionalità che possono rappresentare una risorsa preziosa per il sistema pubblico regionale.

Abbiamo voluto dare seguito alle istanze emerse durante le audizioni, trovando un punto di equilibrio tra le esigenze delle amministrazioni e le legittime aspettative dei lavoratori.

È un atto di responsabilità e di buonsenso, che non comporta nuovi oneri per la finanza regionale e si muove nell’ottica della continuità e dell’efficienza.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al confronto costruttivo in Commissione.

Continueremo a seguire l’iter della proposta con lo stesso spirito di ascolto e collaborazione che ha accompagnato questo percorso fin dall’inizio”.