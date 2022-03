Basilicata, ex assessore Leone: “Inizia una nuova avventura politica”! I dettagli

“Inizia una nuova avventura politica”.

Poche parole scritte dall’ex assessore regionale, Rocco Leone, per annunciare il suo passaggio da Forza Italia a Fratelli d’Italia.

Questa scelta sembrerebbe essere stata presa dopo i dissapori creatisi in fase di formazione della nuova Giunta.

Ecco, infatti, quanto aveva dichiarato Leone dopo non essere stato scelto:

“Apprendo con grande dispiacere le scelte che il Presidente Bardi ha fatto: estromettermi dalla Giunta Regionale di Basilicata non tenendo conto di quello che in politica è il primato della volontà popolare.

Vorrei ricordare che il sottoscritto, alle elezioni regionali, ha ottenuto più del 50% dei voti della lista di Forza Italia nella provincia di Matera e risulta il più votato in termini percentuali in tutta la Regione.

Pertanto non posso far altro che ritenermi fuori dal partito di Forza Italia che non ha saputo difendere la mia dignità umana e politica, a differenza dell’atteggiamento assunto dall’Onorevole Meloni che ha difeso il suo uomo e con questo ha difeso la dignità della politica poiché la stessa non può ridursi a un mero mercimonio”.

