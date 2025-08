Tanta paura nel tardo pomeriggio in Basilicata, durante il “1° show del Cavallo Arabo” a Chiaromonte.

Come evidenzia rainews “un traliccio per le luci del tipo ‘americana’ in alluminio – montato intorno al recinto dove doveva svolgersi la manifestazione, in contrada Cupolo – è crollato ferendo tre persone del posto.

Una donna è stata portata in eliambulanza all’ospedale di Potenza.

Sul posto anche 3 ambulanze del 118.

L’evento è stato subito annullato”.