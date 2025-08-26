Basilicata, brutto incidente su questa strada: coinvolte quasi 10 persone! Eliambulanza sul posto

Ancora un brutto incidente sulla Tito-Brienza.

Dalle primissime notizie pare sia avvenuto uno scontro frontale tra una auto e un van, che ha preso fuoco subito dopo l’impatto, in territorio di Brienza (precisamente all’uscita della galleria).

Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia e l’eliambulanza dell’ospedale San Carlo di Potenza.

Nell’incidente, sempre secondo una prima ricostruzione, sono rimaste ferite nove persone, alcune delle quali in condizioni gravi.

Seguiranno aggiornamenti.