Basilicata: atteso un peggioramento meteo, scatta l’allerta della Protezione Civile

Il Mediterraneo è interessato da un intenso flusso occidentale, al cui interno viaggiano diversi impulsi perturbati in arrivo dall’Atlantico.

Nelle prossime ore una perturbazione attraverserà il centro peninsulare ed estenderà poi i suoi effetti al Sud.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. 4

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi, sabato 14 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia, specie sui settori centro-meridionali.

Dalla serata di oggi, si prevedono inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, specie sui settori centro-settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 15 Febbraio, allerta gialla su settori di Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e sull’intero territorio di Lazio, Umbria, Molise, Calabria e Sicilia.