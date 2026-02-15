Basilicata, 41enne arrestato dai Carabinieri

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Senise hanno tratto in arresto un 41enne nordafricano per detenzione ai fini di spaccio.

L’attività è il risultato di un mirato servizio di monitoraggio dei vettori di trasporto che collegano il territorio lucano con le limitrofe aree metropolitane.

Nello specifico, i militari dell’Arma hanno intercettato il soggetto in via Aldo Moro, immediatamente dopo la sua discesa da un autobus di linea proveniente da Napoli.

L’atteggiamento dell’uomo, palesatosi fin da subito eccessivamente nervoso al momento del controllo, ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento.

La successiva perquisizione personale, estesa poi al domicilio, ha permesso di rinvenire circa 62 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, già pronta per essere frazionata, unitamente a materiale idoneo al confezionamento delle singole dosi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e sarà custodito in attesa degli accertamenti tecnici necessari a stabilirne il principio attivo e la capacità psicotropa.

L’uomo, con precedenti specifici, al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro.

Arresto convalidato dal GIP di quel Tribunale il quale disponeva a suo carico, pur vigendo, si ricorda, il principio costituzionale della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare dell’Obbligo di Dimora.

L’operazione conferma l’efficacia del dispositivo di prevenzione attuato dall’Arma lungo le principali arterie di comunicazione, volto a recidere i canali di rifornimento delle sostanze illecite destinate alle comunità locali.

In tale contesto, si ribadisce l’importanza della costante vigilanza operata dai Carabinieri per garantire la sicurezza del territorio e la tutela della salute pubblica, invitando i cittadini a collaborare attivamente segnalando ogni situazione anomala attraverso il Numero Unico di Emergenza 112.