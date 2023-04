Bardi: “solidarietà e vicinanza del Consiglio regionale a questi dipendenti”. Ecco cosa sta succedendo

“Rispondo positivamente alla richiesta del consigliere regionale Polese, che ha portato la solidarietà e la vicinanza del Consiglio regionale ai dipendenti della Banca Popolare di Bari.

Attendo gli atti della commissione consiliare e poi mi attiverò immediatamente per convocare un tavolo congiunto con Puglia e Abruzzo per essere concretamente vicini a cittadini, dipendenti e investitori”.

Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi riferendosi alla nota seguente del vicepresidente del Consiglio regionale Mario Polese:

“Mi sono recato a Bari questa mattina per portare la mia solidarietà e vicinanza ai dipendenti della Popolare di Bari oggi in presidio per rimarcare la necessità di un piano aziendale che tuteli lavoratori, famiglie e investitori.

C’è una questione di principio da affrontare, che riguarda lavoratori e dipendenti che hanno già visto decurtarsi il proprio stipendio del 7 per cento e che ad oggi non vedono chiara alcuna garanzia per il futuro e che non sono stati neppure ascoltati dall’azienda.

Esiste poi il paradosso enorme di un’azienda bancaria che non elargisce neppure i premi di produzione appellandosi al fatto che la produttività è più bassa negli ultimi mesi.

Quello che mi chiedo, è come si fa a raggiungere i parametri con diciotto giorni in meno di lavoro?

La politica non può essere cieca o sorda davanti a tutto ciò, ed è per questo motivo che la mia presenza qui oggi mi ha portato chiedere alla presidente delle Iv Commissione, Dina Sileo, la convocazione di una seduta insieme ai sindacati per discutere della vicenda. Richiesta prontamente accolta. Inoltre voglio sollecitare il Presidente Bardi a prendere una posizione chiara per richiedere un tavolo congiunto con Puglia e Abruzzo come ho già fatto a inizio mese.

Va messo in campo ogni sforzo e ogni azione, perché è una vicenda che riguarda la storia e il futuro di tutti i lucani, cittadini, dipendenti e investitori, che hanno creduto e credono da sempre nella credibilità di un istituto che è sempre stato un punto di riferimento per molti cittadini lucani”.a

