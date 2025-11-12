Attenzione: a Matera niente acqua in questa zona!

Acquedotto Lucano informa che a Matera, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sara’ sospesa in data odierna 12/11/2025 dalle ore 14:15 fino ad ultimazione dei lavori:
- in via dei Mestieri.
Facciamo sapere a tutti del disagio.
Terry Gilliam, regista, sceneggiatore, animatore e produttore rimane incantato dai nostri Sassi. Ecco il suo commento riportato da ansa: “Matera è un bellissimo posto. Quando…
Il consigliere regionale e capogruppo di Azione, Nicola Morea, esprime pieno sostegno alla mozione presentata dal consigliere regionale Fernando Picerno sull’istituzione del Numero Unico di…
“Abbassare la soglia ISEE per l’accesso ai contributi sui libri di testo non è una scelta tecnica, né un modo per “garantire sostegno alle fasce…
Il movimento politico presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro torna a occuparsi della viabilità in Basilicata segnalando lo stato di degrado in cui versa…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Consigliere regionale, Piero Marrese: “Ribadisco con fermezza la totale contrarietà mia e dell’intera comunità lucana all’ipotesi di ubicare…
Matera comincia a vestirsi a festa. La città dei Sassi si prepara per il periodo di Natale con le prime installazioni luminose e addobbi festivi,…
“Genitori e figli adolescenti. Il coraggio di aprire la porta del loro mondo”. Ci vuole coraggio ad aprire quella porta. È la porta del mondo…
“La Basilicata può e deve ambire a diventare un punto di riferimento per il turismo esperienziale del Mezzogiorno. Con Basilicata Valley vogliamo creare un grande…
L’Ente Pro Loco Basilicata Aps organismo di rappresentanza, assistenza e coordinamento delle Pro Loco lucane affiliate alla Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane…
Prosegue la campagna di sensibilizzazione “DifferenziAmo – Chi Ama fa la differenza”, promossa da COSP Tecno Service e CNS – Consorzio Nazionale Servizi, in collaborazione…
Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti…
Sabato 15 novembre alle ore 18 nella Cattedrale di Matera è in programma la cerimonia per l’ordinazione presbiterale di Pietro Oliva, diacono originario di Montescaglioso….
Basilicata in festa con il 10eLotto. Nel concorso di giovedì 13 novembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 50mila euro in piazzale D’Errico…