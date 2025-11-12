ULTIME NEWS

Attenzione: a Matera niente acqua in questa zona!

12 Novembre 2025

Acquedotto Lucano informa che a Matera, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sara’ sospesa in data odierna 12/11/2025 dalle ore 14:15 fino ad ultimazione dei lavori:

  • in via dei Mestieri.

Facciamo sapere a tutti del disagio.