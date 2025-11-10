ASM Matera: possibili rallentamenti o interruzioni del sito web. Ecco cosa sta succedendo

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) informa i cittadini che, a partire dalle ore 15:30 di oggi, potrebbero verificarsi rallentamenti o temporanee interruzioni di connessione sul sito web aziendale www.asmbasilicata.it.
Tali disservizi sono dovuti a lavori di manutenzione programmata necessari al completamento delle operazioni di migrazione dei dati sul nuovo portale istituzionale, che garantirà un servizio più moderno, accessibile e sicuro per gli utenti.
L’ASM si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia i cittadini per la comprensione e la collaborazione.
Il regolare funzionamento del sito sarà ripristinato al termine delle operazioni tecniche, previste nel più breve tempo possibile.
Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare i canali ufficiali dell’Azienda o contattare gli uffici.