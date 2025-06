Asia di Montescaglioso conquista il primo posto a questa importante gara. Complimenti!

Domenica 25 Maggio 2025, nella terra dalle radici neolitiche e messapiche di Francavilla, che prende il nome dalla Città Franca fondata da Filippo d’Angiò e dall’icona bizantina della Madonna della Fontana — oggi nota come Francavilla Fontana — si è svolta la XVII Corrifrancavilla, gara di corsa su strada di 10 km inserita nel circuito delle vie di Brento.

Alla manifestazione, tenutasi nella ridente cittadina di poco più di 35.000 abitanti tra Mesagne e Grottaglie, centro attivo di agricoltura, commercio e industria, hanno preso parte quasi 500 atleti.

Presente anche ASD Ecosportmonte di Montescaglioso che partecipa con Asia Biagini, classe 2006.

Asia non finisce di stupirci.

Reduce dall’oro di categoria conquistato l’11 maggio scorso alla XI Corricongioia, e partita in sordina secondo la strategia concordata con il papà e coach Gabriele, ha affrontato i primi chilometri con prudenza, transitando al 9° km in settima posizione con oltre 30 secondi di distacco dalla battistrada Valeria Di Donna.

Ma nell’ultimo chilometro ha tirato fuori dal cilindro un incredibile parziale in 3’36”, superando tutte e sei le atlete davanti a sé e tagliando il traguardo al 1° posto assoluto nella sezione Donne: un risultato mai raggiunto prima nella sua giovane carriera atletica.

Altrettanto superlativo il Crono di Asia, fresco del 43.21 di Gioia del Colle di due settimane fa, la Giovanissima Runner Montese sigla un bel 42.06, alla eccellente media di 4.12 al km, limando ancora una volta – in sole 2 settimane – oltre un minuto al suo Personal Best.

Felicissima Asia e sua madre Rosa Ferrara che da qualche tempo si è improvvisata accompagnatrice ufficiale per via dell’infortunio occorso a suo papà e Coach Gabriele.

Asia commenta:

“I tanti Ori di categoria, di questo ultimo triennio, mi hanno dato forza per impegnarmi sempre di più e ci hanno sottolineato che eravamo sulla strada giusta.

E infatti, alla fine, ho avuto ragione vincendo il 1° posto assoluto, preceduta da soli 66 atleti maschi.

Questa vittoria che dedico alla mia famiglia e al mio team Ecosportmonte è una emozione immensa perché viene dopo anni di intenso lavoro e ci fa ben sperare per il prossimo futuro”.

Il Presidente Savino Maragno insieme al DT Angelo Dichio dice:

“Desidero esprimere a nome di Ecosportmonte tutta.

I complimenti ad Asia e al suo staff parentale che la segue tutti i giorni fra i Boschi di Difesa San Biagio, la pianure della Dogana e la Pista Duni-Sinno di Matera.

Questo binomio mi fa tornare alla mente un altro binomio che ha reso grande l’atletica Montese ovvero quello fra l’azzurra e vice campionessa mondiale di Bangkok 2007 Lidia Mongelli e Coach Dichio – che dal 1993 al 2007, per 15 lunghissimi anni – hanno reso grande l’Atletica Lucana, Montese, Nazionale e Internazionale.

Al nuovo Team Asia-Gabriele-Rosa, facciamo tanti auguri affinchè in futuro le cose vadano sempre meglio e chissà che – con questi continui progressi – fra qualche anno non si apra anche per la giovane runner montese uno squarcio di cielo azzurro”.

Intanto discrete notizie ci giungono da Bruxelles (BEL) dove Giacomo Trisciuzzi di Locorotondo, tesserato con ASD Ecosportmonte, al debutto nella 20 km internazionale di Bruxelles, con poco meno di 50.000 partenti, ha chiuso la prestazione in 1H:59:53, molto al di sotto delle sue capacità in quanto la prestazione è stata compromessa da numerosissimi pit-stop non programmati.

Infine, lunedì prossimo 2 Giugno a Modugno va di scena la 4° tappa del Prestigioso Trofeo Puglia di marcia dove Ecosportmonte, capitana da Stefania Ionita e Rossella Brizio cercherà conferme delle vittorie di Giovinazzo del 23 marzo us.

