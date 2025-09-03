Arriva a Matera il reality che spopola da anni in Inghilterra. Ecco quando le riprese

Matera e la Basilicata ospiteranno le riprese del reality ‘Race Across the World’, prodotto dalla televisione britannica Bbc, che in questa edizione attraverserà anche il Sud Italia.

L’amministrazione comunale della Città dei Sassi ha autorizzato la società Wonderfixer Srl ad effettuare le riprese audiovisive nelle giornate del 12, 13, 14, 20 e 21 settembre.

Il set interesserà il centro storico e i rioni Sassi, con location specifiche che saranno definite durante la fase realizzativa del progetto.

Il programma mette in gara cinque coppie di concorrenti, chiamate a concorrere in una sfida a tappe che le condurrà fino alla meta finale.

Senza la possibilità di contare su mezzi o risorse illimitate, i partecipanti dovranno attraversare diversi Paesi, affrontare prove di resistenza e adattamento e, lungo il percorso, esplorare le peculiarità culturali e sociali dei territori attraversati.

Dopo aver raggiunto l’Italia, i partecipanti partiranno da Palermo per dirigersi verso la Grecia, superando le prove previste a Napoli, Castelmezzano (Potenza), Diamante (Cosenza), Alberobello (Bari), Maratea (Potenza), Bari e Matera, con l’obiettivo di scoprire l’artigianato locale e la cucina di ogni tappa.