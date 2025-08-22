Antonio Esposito nuovo allenatore dell’Ideale Montescaglioso. Auguri di buon lavoro

“Siamo lieti di annunciare che Antonio Esposito è un nuovo allenatore dell’Ideale Montescaglioso.

Professionista serio e motivato, porta con sé entusiasmo e competenze che arricchiranno ulteriormente il nostro progetto tecnico.

La società gli augura buon lavoro e un percorso ricco di soddisfazioni insieme ai colori biancorossi.”

Il giovane mister materano commenta così il nuovo incarico:

“Felice di entrare a far parte della famiglia Ideale Montescaglioso e onorato del prestigioso incarico che mi è stato affidato.

Fin dal primo momento ho respirato la passione, la serietà e la visione che animano questa società, determinata a costruire il proprio percorso con dedizione, competenza e mentalità vincente.

Valori che mi appartengono e che hanno reso naturale la mia scelta.

Ringrazio il presidente Antonio Russo e tutta la dirigenza per la fiducia: darò tutto me stesso per essere all’altezza delle aspettative e portare a questo Club le gioie e le soddisfazioni che merita.

Chi mi conosce sa che non mi accontento di partecipare….. Metterò in campo impegno e devozione totale, con la speranza di contribuire – nel mio piccolo e insieme a tutti – a scrivere una pagina importante della storia di questa società.

Sono pronto a vivere questa avventura, consapevole che ogni occasione sarà quella buona per provare a superarci.

Da oggi ogni mio pensiero, ogni mia energia, ogni mio respiro saranno rivolti a questi colori.

Come dico sempre: “ovunque io vada, divento il primo tifoso della squadra che alleno”…e da stasera, l’Ideale, ha un “tifoso” in più.”