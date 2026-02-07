All’IIS “Fermi” di Policoro due voci pronte ad un dialogo autentico con le nuove generazioni. L’evento

All’IIS “Fermi” di Policoro un incontro, in collaborazione con State Comedy, che unisce performance, pensiero critico e dialogo, per offrire strumenti di lettura del presente e delle relazioni.
Sul palco Chiara Becchimanzi, artista e Francesca Macciocca, psicologa: due voci, due sguardi, un unico obiettivo: aprire spazi di dialogo autentico con le nuove generazioni.
Appuntamento il 9 febbraio – ore 10:00 con Rigenerazioni – riflessione sugli stereotipi di genere.
Di seguito la locandina con i dettagli.