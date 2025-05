Addio a Danilo, 29enne vittima di un incidente stradale in Basilicata: “a casa non tornerà più”. Il Cordoglio del Sindaco

Viggianello perde una delle sue più giovani anime.

Si tratta di Danilo Bloise, 29 anni, di Viggianello purtroppo andato via a causa di un incidente sulla Fondovalle del Noce.

Questo il cordoglio del Primo Cittadino, Antonio Rizzo:

“Sono attimi.

Attimi in cui vita, sogni, desideri, affetti e passioni volano via con il vento.

Stamattina un incidente stradale ha coinvolto due ragazzi della nostra comunità.

Danilo e Francesco. Due giovani che tornavano verso casa. Francesco è in ospedale, per fortuna fuori pericolo.

Danilo a casa non tornerà più.

Danilo, ragazzo esemplare, buono, bravo, capace, educato, dinamico, attivo.

E non lo scrivo perché si dice, ma veramente perché lo era, da sempre.

Da giovanissimo affermato nelle sue passioni.

Premiato per meriti a scuola e subito nel suo lavoro che tanto amava.

Attivo nella comunità, numerosi hobby che portava avanti, amante delle tradizioni e delle feste locali.

La voglia di scoprire il mondo, di viverlo, con il punto fermo del suo paese, Viggianello.

Ricco di idee ed iniziative per i giovani della comunità.

Per aggregare, unire e mai dividere.

Sempre educato, rispettoso e con il sorriso contagioso.

La vita è ingiusta. Perché mai i genitori, la sorella e tutti i famigliari stamattina avrebbero dovuto avere questa brutale notizia. Mai.

Eppure, la vita è fatta di attimi.

Attimi che le vite le cambiano, le distruggono.

E tutti, per un attimo vorremmo ritornare indietro e riavvolgere tutto. Riabbracciare Danilo.

Per un attimo, un solo attimo.

Che la terra ti sia lieve Danilo.

Non meritavi tutto questo, non lo meritava la tua famiglia e non lo meritava, ancora una volta, la nostra comunità”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.