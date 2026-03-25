Acqua, Depuratore a Pisticci, lavori a Matera e Grassano: questi gli esiti della visita istituzionale del Commissario Fabio Fatuzzo

Si è svolta oggi nella sede dell’Assessorato all’Ambiente una conferenza stampa con visita istituzionale del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Fabio Fatuzzo, per verificare lo stato di avanzamento degli interventi sul territorio regionale.

Un passaggio strategico per consolidare il percorso verso il superamento definitivo delle infrazioni europee, attraverso un modello integrato e un avanzamento concreto delle opere a beneficio dell’ambiente e dei cittadini.

All’incontro hanno partecipato:

l’Assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, il referente del Commissario per la Regione Basilicata, Francesco Fatone, il direttore generale della Direzione Ambiente e commissario Egrib, Canio Santarsiero, l’Amministratore Unico ed il Direttore Generale di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta e Luigi Cerciello Renna, insieme ai tecnici e ai RUP degli interventi.

La Basilicata si distingue oggi per un modello operativo integrato che mette a sistema istituzioni e gestore del servizio idrico: collaborazione strutturata tra Commissario Straordinario Unico e Acquedotto Lucano coordinamento continuo con Regione Basilicata ed EGRIB coinvolgimento diretto di strutture tecniche e RUP Questo approccio consente una gestione unitaria e accelerata degli interventi, dalla programmazione alla realizzazione, supportata da strumenti avanzati di analisi dei dati e da un forte presidio operativo sul territorio.

Stato degli interventi Il programma, che ha necessità di finanziamento di oltre 32 Milioni di euro di cui, è complessivamente in avanzamento:

completata la gara per il depuratore di Pisticci, con avvio lavori previsto nel 2026

lavori in fase avanzata a Matera – loc. Sarra, con conclusione entro il 2026

interventi quasi ultimati nella Valle dell’Agri impianti già funzionanti, tra cui Matera Pantano e Grassano (MT)

ulteriori progettualità in corso su scala regionale.

Il finanziamento degli interventi in infrazione è sempre nelle priorità sia nazionali che regionali, tutti gli interventi in esecuzione o in avanzato stato di progettazione risultano coperti da finanziamenti.

Infrazioni europee.

Gli interventi riguardano il superamento delle procedure di infrazione relative alla Direttiva 91/271/CEE.

In Basilicata il perimetro iniziale comprendeva 18 agglomerati per circa 197 mila abitanti equivalenti, oggi oggetto di una revisione più puntuale grazie a metodologie basate su dati reali.