Accettura: la proiezione del film “Buen Camino” di Checco Zalone tra gli eventi natalizi. Ecco dove e quando

L’Auditorium Comunale di Accettura continua il suo percorso di rilancio culturale e sociale con la proiezione del film “Buen Camino”, diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone, in programma dal 25 al 30 Dicembre.

Le proiezioni si terranno agli orari 17:30, 19:30 e 21:30, con possibilità di prenotazione online.

L’iniziativa si inserisce all’interno della programmazione natalizia e rappresenta un nuovo momento di aggregazione per la comunità, offrendo al pubblico un film di grande successo capace di unire divertimento e riflessione.

La proiezione di “Buen Camino”assume un valore ancora più significativo perché si svolge in un cinema che, dopo anni di inattività, è tornato a vivere da alcuni mesi grazie alla riapertura dell’Auditorium Comunale di Accettura.

Uno spazio rinnovato che non è solo sala cinematografica, ma anche luogo di incontro, cultura e partecipazione, dedicato a cinema, teatro ed eventi culturali.

La riattivazione dell’Auditorium rappresenta un passo importante per la comunità accetturese: un presidio culturale che restituisce centralità alla vita sociale del paese, favorisce momenti di condivisione intergenerazionale e contribuisce alla valorizzazione del territorio.

Il recupero dello storico proiettore anni ’60 dell’ex Cinema De Luca, oggi esposto all’ingresso e fonte di ispirazione per il logo dell’Auditorium, simboleggia il legame tra memoria e futuro.

L’Amministrazione Comunale e i promotori dell’iniziativa invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi, sostenendo un progetto che punta a rendere il cinema un punto di riferimento stabile e vitale per Accettura.