A Tursi c’è aria di Carnevale! Questo il programma degli eventi

8 Febbraio 2026

Anche il Carnevale tursitano entra nel vivo dei festeggiamenti.

Gli eventi del Carnevale sono a cura dei creativi tursitani e dell’amministrazione comunale.

Questo il programma completo:

  • 8 Febbraio – partenza da Via Santi Quaranta alle 15:00
  • 15 Febbraio – partenza da Viale Sant’Anna con esibizioni A.S.D. Queen’s Dance alle 15:00
  • 17 Febbraio – partenza da Via Roma Sud (zona Spesa Mia) alle 15:00

A seguire:

  • Carnevale in fuoco
  • Premiazione concorso Carnevale 2026
  • Crespelle & vino
  • DJ set & animazione

Ecco la locandina.