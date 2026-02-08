A Tursi c’è aria di Carnevale! Questo il programma degli eventi

Anche il Carnevale tursitano entra nel vivo dei festeggiamenti.
Gli eventi del Carnevale sono a cura dei creativi tursitani e dell’amministrazione comunale.
Questo il programma completo:
- 8 Febbraio – partenza da Via Santi Quaranta alle 15:00
- 15 Febbraio – partenza da Viale Sant’Anna con esibizioni A.S.D. Queen’s Dance alle 15:00
- 17 Febbraio – partenza da Via Roma Sud (zona Spesa Mia) alle 15:00
A seguire:
- Carnevale in fuoco
- Premiazione concorso Carnevale 2026
- Crespelle & vino
- DJ set & animazione
Ecco la locandina.