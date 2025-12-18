A.T.E.R. di Matera: i lavoratori potranno accedere a benefici che diversamente, alla scadenza dell’anno, sarebbero andati persi. La novità

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della UIL-FP Dott. Angelo Coppola, CISL-FP Dott.ssa Antonella Bamundo, RSU Ing. Bruno Guida (UIL-FP), RSU Geom. Cosimo Gaudiano (UIL-FP), RSU Sig. Raffaele Chita(CISL-FP):

“E’ stato firmato in data 18 dicembre, con le organizzazioni sindacali UIL e CISL, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato- parte economica 2025 dei dipendenti dell’A.T.E.R. di Matera.

I rappresentanti sindacali (presenti per la UIL-FP dott. Angelo Coppola e la delegata la dott.ssa Antonella Bamundo CISL-FP) e i componenti della RSU (Ing. Bruno Guida, Geom. Cosimo Gaudiano e Sig. Raffaele Chita) esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto e intendono manifestare il loro apprezzamento per lo sforzo dell’Amministrazione che, con immediatezza dalla recente approvazione del Bilancio da parte della Regione, ha predisposto gli atti prodromici per addivenire alla stipula del contratto, così consentendo ai lavoratori di accedere ai benefici economici e normativi aggiuntivi rispetto al CCNL, che diversamente, alla scadenza dell’anno, sarebbero andati persi.

Ritenendo un segnale concreto di valorizzazione del personale e del lavoro svolto”.