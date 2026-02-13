A San Mauro Forte l’inaugurazione della mostra personale di grafica e pittura “Abitare l’essere” dell’artista materana Mariarosaria Cinnella. I dettagli

Il giorno 14 Febbraio 2026 alle ore 18:30, presso Palazzo Arcieri – Palazzo della Cultura di San Mauro Forte (MT), si terrà l’inaugurazione della mostra personale di grafica e pittura “Abitare l’essere” dell’artista materana Mariarosaria Cinnella, in concomitanza con la presentazione del libro “Il rintocco mancato” del professor accetturese Donato Antonio Loscalzo.
Interverranno:
- Marco Diluca assessore alla Cultura e Vicesindaco, Giuseppe Santochirico consigliere comunale, Aurelio Pace consigliere regionale, Anna Picardi federazione associazioni Lucane, la storico d’Arte Merisabell Calitri, edizioni transumanti Antonio Trivigno, il presidente Carovana Lucania Giuseppe Ligrani.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Carovanart Lucania.
La mostra resterà aperta dal 14 febbraio 2026 al 6 aprile 2026, con i seguenti orari:
- 10:30 – 12:30; 16:00 – 19:00.
- Chiuso il lunedì.
Durante la permanenza della mostra sono previste giornate di animazione e performance artistiche e musicali, presentazioni di libri di diversi autori ecc.
Inoltre sarà possibile visitare il Polo museale durante le giornate FAI di primavera.