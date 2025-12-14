A Policoro il Villaggio della Solidarietà: in Piazza pettole, caciocavallo lucano e degustazioni. I dettagli dell’evento

La comunità si prepara a un appuntamento di grande valore sociale e culturale con il Villaggio della Solidarietà, che si terrà in Piazza Eraclea.
𝗟’𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗻𝗮𝘀𝗰𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹’𝗼𝗯𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗶𝗱𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼, 𝗽𝗿𝗼𝗺𝘂𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁𝗼 𝗲 𝗿𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀.
A partecipare saranno numerose realtà associative, tra cui: Anffas, Cooperativa Fratello Sole, AVIS, Anima Mundi, Associazione Parkinson Basilicata, Unitre, Il Podolico Lucano e REMS.
𝗟𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀, 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝘃𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗶 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶.
La serata offrirà inoltre un percorso enogastronomico con pettole, caciocavallo lucano, degustazione di castagne, oltre a momenti dedicati alle famiglie con palloncini e lavoretti natalizi creati dalle associazioni.
All’interno del Museo Multimediale, adiacente alla piazza, 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗮 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗺𝗲𝗿𝗿𝗮, 𝗮𝗺𝗶𝗰𝗼 𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗮𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀.
Un omaggio sentito per ricordarne l’impegno, la presenza e il contributo umano e sociale.
La chiusura dell’evento sarà affidata ai Déjaem, gruppo musicale locale di Policoro, che accompagnerà il pubblico con un’esibizione ricca di energia e convivialità.
Il Villaggio della Solidarietà rappresenta un’occasione preziosa per incontrare da vicino le associazioni, sostenerne il lavoro e vivere una serata all’insegna della partecipazione e della solidarietà.
Di seguito la locandina con i dettagli.