Meteo, su Matera nuvole in aumento. Ecco le ultime previsioni

Un vasto campo anticiclonico determina condizioni di bel tempo su Puglia, Molise e Basilicata garantendo spazi soleggiati e temperature miti.
Fase stabile che si protrarrà almeno fino alla metà del mese.
Saranno probabili però degli annuvolamenti specie lungo i litorali, con nubi basse marittime frammiste a foschie; più nubi e locali piogge dal 16 dicembre.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 15 Dicembre avremo tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 4°C.
Invece, Martedì 16 Dicembre avremo cieli molto nuvolosi o coperti con formazioni nebbiose al pomeriggio, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 8°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.