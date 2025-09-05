A Policoro il Direttore Generale dei Musei del Ministero della Cultura. I dettagli

A Policoro questa mattina presso il Museo Archeologico della Siritide, il Vice Sindaco Massimiliano Padula e l’Assessore alle Politiche sociali Cinzia Mastronardi, hanno accolto Massimo Osanna, Direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura.
A lui, a nome della nostra comunità, il più caloroso benvenuto.
Nel corso del piacevole incontro con il Direttore, omaggiato con una targa ricordo dagli Amministratori, si è discusso dell’imminente accordo di valorizzazione tra l’Ente ed il Parco archeologico, simbolo del suo glorioso passato, del suo sviluppo e del suo futuro.