A Pisticci trattamento straordinario di disinfestazione: i dettagli

Come reso noto con Avviso pubblicato sul sito istituzionale e sui canali social dell’Ente, uno dei due interventi di disinfestazione straordinaria previsti a Pisticci, verrà effettuato nella 𝗻𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟰 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼.
Si precisa che, data la concomitanza con la festività del Ferragosto, 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿𝗮̀ 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗲 𝘇𝗼𝗻𝗲 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼.
Si evidenzia che:
– il trattamento in questione risulta difficilmente procrastinabile in ragione delle note ragioni connesse alla presenza di un caso di West Nile Virus sul territorio (peralro le festività risultano continuare ben oltre il solo giorno di Ferragosto);
– una diversa collocazione temporale porrebbe l’intervento troppo a ridosso dei trattamenti “ordinari” (quello già effettuato lo scorso 6 agosto e 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗮 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗶𝗹 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝟮𝟭 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼, 𝗰𝗵𝗲 𝘁𝗼𝗿𝗻𝗲𝗿𝗮̀ 𝗮𝗱 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼);
– l’attenzione per le aree rurali e periferiche, consentirà il normale svolgimento delle attività umane programmate negli ambiti urbani fino ad ora tarda, trattando tuttavia le campagne che spesso presentano un rischio maggiore.
Si tratta, lo si ricorda, di trattamenti preventivi, finalizzati a ridurre la popolazione di zanzare e il potenziale rischio di trasmissione del West Nile Virus.
Si coglie l’occasione per comunicare che, successivamente al riscontrato caso positivo di infezione WNV, l’ASM di Matera, competente territorialmente, ha messo in atto il protocollo previsto, intensificando l’attività di sorveglianza entomologica e clinica.