La Basilicata ricorda Michetti, ex presidente della Regione: “Fu un amministratore dal grande spessore umano e politico”. I dettagli

“Oggi, nell’anniversario della scomparsa di Gaetano ‘Nino’ Michetti, vogliamo ricordare – sottolinea l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico – una figura che ha segnato profondamente la storia politica, istituzionale e culturale della nostra regione”.

Michetti fu eletto presidente della Giunta regionale il 12 maggio 1985.

Guidò la Regione per cinque anni, fino al 7 maggio 1990, affrontando con rigore le sfide fondamentali: sviluppo, lavoro, infrastrutture, risorse idriche, trasformazione produttiva e culturale.

Continua Latronico:

“Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ricorda la sua autorevolezza e la visione limpida con cui affrontava temi centrali per la Basilicata.

Fu un amministratore dal grande spessore umano e politico, capace di pensare al futuro della nostra regione con equilibrio”.

Oltre al suo ruolo politico, Michetti è stato un educatore appassionato, preside e insegnante stimato, mentore di generazioni nelle scuole lucane.

Conclude Latronico:

“Lo ricordiamo non solo per i programmi e le riforme che lo videro protagonista, ma anche per la dedizione con cui plasmava le giovani menti e formava cittadini consapevoli.

Alla sua famiglia e ai suoi amici va il pensiero della Regione Basilicata, unito al nostro imperituro e grato ricordo”.