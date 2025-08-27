“A Matera un esempio di buona sanità che rende orgogliosa tutta la nostra comunità”. La dichiarazione

«L’intervento eseguito presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, a seguito del terribile incidente in via San Vito, è un esempio straordinario di buona sanità e di professionalità che merita di essere sottolineato e valorizzato.
La prontezza, la competenza e la capacità di lavorare in squadra del personale medico e sanitario hanno permesso di salvare due giovanissime vite, trasformando una tragedia annunciata in una speranza concreta per due bambini e per le loro famiglie.
A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento, così come quello dell’intera comunità lucana».
Lo dichiara il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, che prosegue:
«Voglio esprimere pubblicamente la mia gratitudine al personale delle Unità Operative di Chirurgia e di Anestesia e Rianimazione, senza dimenticare il personale del Pronto Soccorso, della Radiologia e gli operatori del 118.
La sinergia di tutte queste professionalità ha fatto la differenza in un momento decisivo.
È proprio in queste circostanze che emerge il vero volto della nostra sanità: un sistema che, nonostante le difficoltà, può contare su uomini e donne di grande valore, capaci di affrontare le emergenze più gravi con coraggio, competenza e umanità. La Basilicata deve essere orgogliosa di loro e continuare a sostenerli con convinzione».