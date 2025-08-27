“A Matera un esempio di buona sanità che rende orgogliosa tutta la nostra comunità”. La dichiarazione

«L’intervento eseguito presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, a seguito del terribile incidente in via San Vito, è un esempio straordinario di buona sanità e di professionalità che merita di essere sottolineato e valorizzato.

La prontezza, la competenza e la capacità di lavorare in squadra del personale medico e sanitario hanno permesso di salvare due giovanissime vite, trasformando una tragedia annunciata in una speranza concreta per due bambini e per le loro famiglie.

A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento, così come quello dell’intera comunità lucana».

Lo dichiara il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, che prosegue: