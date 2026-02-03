A Matera un corso gratuito aperto a tutti. Ecco come partecipare

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 16:00, presso la Sala Convegni della Casa delle Tecnologie Emergenti, in via San Rocco 1 a Matera, si terrà la prima lezione di un ciclo di incontri dedicati all’uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale (IA).

L’iniziativa è promossa da Regione Basilicata, Comune di Matera, Confconsumatori e Federconsumatori ed è aperta a tutti i cittadini.

Il percorso propone un approccio teorico-pratico per comprendere come l’Intelligenza Artificiale possa essere applicata concretamente nella vita quotidiana e professionale.

Il corso rientra nel programma “Dritti al Punto”, progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale e cofinanziato dalla Regione Basilicata, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione digitale e l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.

La lezione teorica, in programma alle ore 16:00, offrirà un’introduzione chiara e accessibile al funzionamento dei sistemi di IA:

dall’addestramento dei modelli alle principali applicazioni già disponibili, come la progettazione d’interni, la scrittura di testi e la programmazione web,

fino ai rischi e alle opportunità legati all’uso quotidiano di queste tecnologie.

A seguire, sono previsti laboratori pratici a piccoli gruppi, guidati da tutor esperti, durante i quali i partecipanti potranno sperimentare strumenti di Intelligenza Artificiale gratuiti e accessibili.

Le attività includeranno l’analisi di documenti, la creazione di immagini, la gestione di video e musica, permettendo di acquisire competenze utili sia in ambito personale che professionale.

Gli incontri saranno guidati da Francesco Pizzilli, Facilitatore Digitale Facile della Regione Basilicata, che accompagnerà i partecipanti con un approccio semplice, inclusivo e orientato all’uso pratico delle tecnologie.

La partecipazione è gratuita e aperta a studenti, professionisti, docenti e cittadini interessati.

Non è richiesta la registrazione: è sufficiente presentarsi alle ore 16:00 presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera.

Per ulteriori informazioni:

800 29 20 20;