A Matera tradizionali celebrazioni in onore della Madonna “Maria SS. Annunziata”: ecco l’appuntamento di fede e tradizione

Il Gran Balivo delle Terre della Lucania Fr. Domenico Apriello, e l’ex Balivo Fr. Michele Castelluccio ed i Fratelli e le Sorelle tutte del “Supremus Civilis Et Militaris Ordo Templi Hierosolymitani – Scmoth 1804 Osmtj”, desiderano esprimere la propria profonda gratitudine al Rev.mo Padre Don Giuseppe TARASCO per aver consentito loro il privilegio di effettuare la Scorta d’Onore alla statua della Madonna “Maria SS. Annunziata” durante le tradizionali celebrazioni che si sono tenute ieri presso la Chiesa Parrocchiale di Piccianello in Matera, appuntamento di fede e tradizione che si rinnova di anno in anno.

Ubicata nel popoloso quartiere di Piccianello fu costruita nel 1957 demolendo la precedente del 1884 di cui non si hanno notizie storiche, mentre nel 1959 fu eretta canonicamente la Parrocchia e consacrata la chiesa parrocchiale.

La celebrazione dell’Eucarestia è stata presieduta oltre che dal parroco, da Don Angelo GIOIA, amministratore della Diocesi di Matera-Irsina.

Al termine della funzione religiosa, la statua della Madonna è stata portata in processione, grazie all’organizzazione dei ragazzi dell’Associazione “Angeli del Carro” percorrendo le vie principali del centro, accompagnato da canti, preghiere e momenti di riflessione spirituale.

Il corteo religioso, presieduto dal parroco Don Giuseppe TARASCO e scortato dai Fratelli e dalle Sorelle Templari dell’Ordine, è stato affiancato da autorità civili, associazioni religiose locali e numerosi devoti.

L’evento ha rappresentato un momento di intensa partecipazione della comunità tutta, espressione della fede e delle tradizioni che uniscono la nostra gente.

Al termine della processione, nel piazzale della Chiesa Parrocchiale è stata impartita la benedizione solenne alla cittadinanza e alle famiglie presenti, a cui sono seguiti i tradizionali fuochi pirotecnici.

Si rinnova un sentito e profondo ringraziamento a Don Giuseppe TARASCO, guida spirituale della comunità e dell’Ordine “Supremus Civilis Et Militaris Ordo Templi Hierosolymitani – Scmoth 1804 Osmtj”, nonché Cappellano Regionale della Polizia di Stato, grazie al suo sostegno è stato possibile vivere un momento di autentica fede, preghiera e comunione fraterna, la sua disponibilità e sensibilità pastorale, la dedizione instancabile e la vicinanza spirituale, sono stati fondamentali per la buona riuscita dell’evento ed hanno contribuito a rendere questo momento un’occasione di autentica comunione e devozione, mantenendo viva una tradizione di fede che unisce e rafforza la comunità.