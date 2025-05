A Matera torna il convegno sulla cardiologia: l’appuntamento

Si svolgerà il prossimo 23 e 24 maggio a Matera, all’Unahotels MH di Venusio, a partire dalle ore 15, la quattordicesima edizione del Congresso regionale ARCA (Associazione Regionale Cardiologi Ambulatoriali) patrocinato dall’Azienda Sanitaria Locale.

Antonio Giovanni Cardinale, responsabile dell’ambulatorio di Cardiologia dell’ASM, è l’organizzatore del congresso, aperto a tutte le figure professionali che si occupano dell’assistenza al malato.

In una fase di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria a livello nazionale e periferico, il convegno darà risalto sia alle patologie acute che necessitano di assistenza ospedaliera, sia a quelle croniche che posso essere seguite sul territorio creando la rete con le strutture ospedaliere e tra distretti territoriali, servendosi anche delle nuove tecnologie come la telemedicina.

“L’aggiornamento in medicina – afferma il Direttore Sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco– deve essere costante sia per il continuo progredire tecnologico e terapeutico sia per le mutate esigenze assistenziali.

Il convegno sarà l’occasione per discutere di quanto più attuale c’è in campo cardiovascolare con esperti del settore“.

Nella due giorni materana si parlerà anche del ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo della cardiologia che delinea scenari promettenti per migliorare la gestione delle malattie cardiovascolari e l’assistenza ai pazienti.

“L’evento – sostiene il Direttore Generale dell’ASM– è un’occasione di confronto a più voci tra professionisti di grande carature che, basandosi sull’esperienza pregressa e su quella aggiornata, condivideranno l’obiettivo comune di intraprendere soluzioni sempre più mirate al benessere del paziente, alla personalizzazione delle cure, e al miglioramento delle prestazioni sanitarie, contestualizzandole negli ambienti ospedalieri”.